So entwickelt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag im Minusbereich

17.10.25 16:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 282,70 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
284,00 CHF -1,30 CHF -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 282,70 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 279,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 364.234 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,97 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 276,00 CHF je Roche-Aktie aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren gekostet

Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

mehr Analysen