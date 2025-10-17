Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Vormittag ein

So bewegt sich Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 282,50 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 282,50 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 281,80 CHF ein. Bei 282,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.346 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Gewinne von 11,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,90 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 276,00 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,72 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

