GNW-News: iFLYTEK AINOTE 2 kommt auf den Markt: Eine bahnbrechende Neuerung für die Produktivität im Beruf

^NEW YORK, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK hat am 14. Oktober 2025

offiziell das Tablet AINOTE 2 auf den Markt gebracht, das ein schlankes Design

mit modernsten Funktionen kombiniert und sich an Unternehmensberater,

Journalisten, Rechtsanwälte und andere Fachleute richtet, die auf

leistungsstarke Tools angewiesen sind. Das AINOTE 2 hat einen neuen Standard in

der Welt der Produktivitätsgeräte gesetzt. Es ist offiziell von Guinness World

Records als das dünnste E-Ink-Tablet anerkannt, mit einer durchschnittlichen

Dicke von 4,2 mm, KI-Integration und einem hocheffizienten Design, das sich an

Fachleute richtet, die Mobilität, Leistung und Konzentration verlangen.

Revolutionäres E-Ink-Design für Mobilität und Leistung

Das AINOTE 2 ist mit einer Dicke von nur 4,2 mm das dünnste E-Ink-Tablet auf dem

Markt. Dieses ultraschlanke Profil macht es unglaublich tragbar und passt

problemlos in jede Tasche oder Aktentasche, ohne die Funktionalität zu

beeinträchtigen. Mit einem 4000-mAh-Akku bietet es eine beeindruckende

Akkulaufzeit, die lange Arbeitstage und häufige Reisen unterstützt, ohne dass es

ständig aufgeladen werden muss.

KI-Integration mit GPT-5: Eine Steigerung der beruflichen Effizienz

Eines der herausragenden Merkmale des AINOTE 2 ist die Integration der KI GPT-

5, die leistungsstarke Produktivitätswerkzeuge direkt auf das Gerät bringt. Dazu

gehören Funktionen wie Echtzeit-Transkription, Inhaltserstellung und

automatisierte Besprechungsprotokolle, die besonders für vielbeschäftigte

Fachleute wie Anwälte, Journalisten und Unternehmensberater von großem Wert

sind. Die Echtzeit-Transkriptionsfunktion, die mehrere Sprachen unterstützt,

macht es zu einem unschätzbaren Werkzeug für transkriptionsintensive Aufgaben

wie Interviews oder Gerichtsverfahren. Darüber hinaus helfen KI-gestützte

Funktionen wie automatische Zusammenfassungen und die Generierung von Aufgaben

Fachleuten dabei, viel Zeit zu sparen, sodass sie sich auf wichtige

Entscheidungen und die Erstellung von Inhalten konzentrieren können.

Schreiben wie auf Papier: Verbesserte Konzentration und Produktivität

Das 10,65"-Display mit E-Ink-Technologie bietet ein Schreibgefühl wie auf

Papier, was für Fachleute, die Präzision und Konzentration benötigen, von

entscheidender Bedeutung ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tablets mit hellen

Bildschirmen bietet die Schreibtechnologie des AINOTE 2 mit geringer Latenz

sofortiges Feedback beim Schreiben und simuliert so das Gefühl, mit einem Stift

auf Papier zu schreiben. Dadurch eignet es sich ideal zum Notieren, Schreiben

und Bearbeiten.

Ausklang

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das iFLYTEK AINOTE 2 ein vielseitiges,

leistungsstarkes Produktivitätswerkzeug ist, das Fachleuten eine elegante,

effiziente und intelligente Lösung für ihre täglichen Aufgaben bietet. Weitere

Informationen über das iFLYTEK AINOTE 2 finden Sie

unter https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2?utm_source=pr

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30075b8d-28af-44a3-

a191-1f0815309d46

KONTAKT:

iFLYTEK

Jeffrey Shen

ybshen4@iflytek.comÂ°