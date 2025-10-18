GNW-News: iFLYTEK AINOTE 2 kommt auf den Markt: Eine bahnbrechende Neuerung für die Produktivität im Beruf
^NEW YORK, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK hat am 14. Oktober 2025
offiziell das Tablet AINOTE 2 auf den Markt gebracht, das ein schlankes Design
mit modernsten Funktionen kombiniert und sich an Unternehmensberater,
Journalisten, Rechtsanwälte und andere Fachleute richtet, die auf
leistungsstarke Tools angewiesen sind. Das AINOTE 2 hat einen neuen Standard in
der Welt der Produktivitätsgeräte gesetzt. Es ist offiziell von Guinness World
Records als das dünnste E-Ink-Tablet anerkannt, mit einer durchschnittlichen
Dicke von 4,2 mm, KI-Integration und einem hocheffizienten Design, das sich an
Fachleute richtet, die Mobilität, Leistung und Konzentration verlangen.
Revolutionäres E-Ink-Design für Mobilität und Leistung
Das AINOTE 2 ist mit einer Dicke von nur 4,2 mm das dünnste E-Ink-Tablet auf dem
Markt. Dieses ultraschlanke Profil macht es unglaublich tragbar und passt
problemlos in jede Tasche oder Aktentasche, ohne die Funktionalität zu
beeinträchtigen. Mit einem 4000-mAh-Akku bietet es eine beeindruckende
Akkulaufzeit, die lange Arbeitstage und häufige Reisen unterstützt, ohne dass es
ständig aufgeladen werden muss.
KI-Integration mit GPT-5: Eine Steigerung der beruflichen Effizienz
Eines der herausragenden Merkmale des AINOTE 2 ist die Integration der KI GPT-
5, die leistungsstarke Produktivitätswerkzeuge direkt auf das Gerät bringt. Dazu
gehören Funktionen wie Echtzeit-Transkription, Inhaltserstellung und
automatisierte Besprechungsprotokolle, die besonders für vielbeschäftigte
Fachleute wie Anwälte, Journalisten und Unternehmensberater von großem Wert
sind. Die Echtzeit-Transkriptionsfunktion, die mehrere Sprachen unterstützt,
macht es zu einem unschätzbaren Werkzeug für transkriptionsintensive Aufgaben
wie Interviews oder Gerichtsverfahren. Darüber hinaus helfen KI-gestützte
Funktionen wie automatische Zusammenfassungen und die Generierung von Aufgaben
Fachleuten dabei, viel Zeit zu sparen, sodass sie sich auf wichtige
Entscheidungen und die Erstellung von Inhalten konzentrieren können.
Schreiben wie auf Papier: Verbesserte Konzentration und Produktivität
Das 10,65"-Display mit E-Ink-Technologie bietet ein Schreibgefühl wie auf
Papier, was für Fachleute, die Präzision und Konzentration benötigen, von
entscheidender Bedeutung ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tablets mit hellen
Bildschirmen bietet die Schreibtechnologie des AINOTE 2 mit geringer Latenz
sofortiges Feedback beim Schreiben und simuliert so das Gefühl, mit einem Stift
auf Papier zu schreiben. Dadurch eignet es sich ideal zum Notieren, Schreiben
und Bearbeiten.
Ausklang
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das iFLYTEK AINOTE 2 ein vielseitiges,
leistungsstarkes Produktivitätswerkzeug ist, das Fachleuten eine elegante,
effiziente und intelligente Lösung für ihre täglichen Aufgaben bietet. Weitere
Informationen über das iFLYTEK AINOTE 2 finden Sie
unter https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2?utm_source=pr
