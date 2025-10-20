DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.343 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.997 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,45 -1,5%Gold4.349 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Keurig Dr. Pepper - Übernahme von JD Peets sollte Umsatz und Ergebnis befeuern! Keurig Dr. Pepper - Übernahme von JD Peets sollte Umsatz und Ergebnis befeuern!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 mit Rekord - Zollstreit-Hoffnung

20.10.25 18:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.687,0 PKT 79,7 PKT 1,42%
Charts|News|Analysen

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Beflügelt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag mehrheitlich zugelegt. Der EuroStoxx 50 erklomm ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 5.680,93 Punkten. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,52 Prozent auf 9.403,57 Punkte zu.

Wer­bung

Dagegen sank der Züricher SMI angesichts der Schwäche von Schwergewichten wie Roche und UBS um 0,07 Prozent auf 12.635,02 Punkte. Der Pariser CAC 40 gewann 0,39 Prozent auf 8.206,07 Zähler. Er wurde eingebremst von der extrem schwachen Aktie der BNP Paribas, die unter einem negativen Gerichtsurteil litt.

Bereits am Freitag hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China im US-Börsenhandel für gute Stimmung gesorgt. Am Montag stützte die Nachricht, dass Chinas Vizepremier He Lifeng eine Videoschalte mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer abgehalten hatte. Demnach wollen sich beide Seiten noch in dieser Woche zu einer neuen Runde von Wirtschafts- und Handelskonsultationen treffen./edh//mis

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:03Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 mit Rekord - Zollstreit-Hoffnung
17:57Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne
16:43Fiji Airways lässt Airbus A330 und A350 bei Wright International warten
16:09Großteil geht an Bundeswehr: Rheinmetall meldet Milliardenauftrag für Radpanzer
15:57Freundlicher Handel: Pluszeichen im Euro STOXX 50
15:22SAP Gears Up to Report Q3 Earnings: Is a Beat in the Offing?
15:15Gear Up for T-Mobile (TMUS) Q3 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
14:07Libyan Wings baut mit drittem Airbus A319 aus
mehr