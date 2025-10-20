Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag in Rot
Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 277,90 CHF.
Die Roche-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 277,90 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 276,80 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 279,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 277.457 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,55 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,00 CHF an.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,72 CHF im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
