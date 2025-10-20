DAX24.129 +1,3%Est505.651 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,06 -0,5%Gold4.256 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag in Rot

20.10.25 12:04 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag in Rot

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 277,90 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
277,40 CHF -6,30 CHF -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 277,90 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 276,80 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 279,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 277.457 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,55 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,00 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,72 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
10:26Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
13.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:26Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen