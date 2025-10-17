DAX 24.236 +1,7%ESt50 5.674 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.963 +1,3%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,67 -1,1%Gold 4.327 +1,8%
Boeing Aktie

185,14 EUR +2,10 EUR +1,15 %
STU
215,25 USD +2,33 USD +1,09 %
BTT
Marktkap. 138,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

16:16 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
185,14 EUR 2,10 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Erlaubnis der US-Behörde FAA, die Produktion des 737-Max-Jets auf 42 Stück je Monat zu erhöhen. Diese Entscheidung sei positiv für den Ausblick auf das Jahr 2026 - auch für die Zulieferer des Flugzeugbauers./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 215,42		 Abst. Kursziel*:
16,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 215,25		 Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

16:16 Boeing Outperform RBC Capital Markets
15:46 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Boeing Buy UBS AG
15.10.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 Boeing Buy UBS AG
mehr Analysen

