Philips Aktie

24,50 EUR +0,26 EUR +1,07 %
STU
24,45 EUR +0,28 EUR +1,16 %
GVIE
Marktkap. 23,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Bernstein Research

Philips Outperform

16:06 Uhr
Philips N.V.
24,50 EUR 0,26 EUR 1,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Daher sieht die Analystin Risiken für Philips oder auch Siemens Healthineers./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,45 €		 Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,16%
Analyst Name:
Lisa Bedell Clive 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

16:06 Philips Outperform Bernstein Research
29.09.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 Philips Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025
finanzen.net So schätzen die Analysten die Philips-Aktie im Juli 2025 ein
finanzen.net Philips: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx Philips-Aktie springt hoch: Philips wird für das laufende Jahr wieder zuversichtlicher
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
dpa-afx ROUNDUP/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick
dpa-afx WDH/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Philips mit Kurssprung
EN, Philips Philips strengthens health technology leadership with opening of new global headquarters by Her Majesty Queen Máxima of the Netherlands
Zacks Why Royal Philips (PHG) is a Top Value Stock for the Long-Term
EN, Philips Philips announces 5,000th Zenition mobile C-arm system installation, advancing access to high-quality, efficient surgical and interventional care worldwide
EN, Philips Philips Foundation 2024 Annual Report: expanding access to quality healthcare for 46.5 million people
EN, Philips Philips launches intelligent 3D imaging in Europe to empower faster stroke care, helping physicians save time, brain, and lives
PR Newswire UAE Residents embrace proactive, tech-driven, and sustainable healthcare, according to the second edition of Philips Health Trends Research*
PR Newswire UAE Residents embrace proactive, tech-driven, and sustainable healthcare, according to the second edition of Philips Health Trends Research*
Zacks Here's Why Royal Philips (PHG) is a Strong Momentum Stock
