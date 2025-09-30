Philips Aktie
Marktkap. 23,06 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Daher sieht die Analystin Risiken für Philips oder auch Siemens Healthineers./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Philips Outperform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
26,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,45 €
|Abst. Kursziel*:
8,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,16%
|
Analyst Name:
Lisa Bedell Clive
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
