MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Kenvue mit Kurssprung

03.11.25 14:43 Uhr
DOW JONES--Wall Street dürfte ihre Aufschläge vom Wochenschluss am Montag ausbauen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Investoren setzten weiter auf einen überwiegend positiven Verlauf der Berichtsperiode der Unternehmen. Die US-Börsen haben die beste Oktober-Entwicklung seit vielen Jahren verbucht. Die Kauflaune erklären Händler mit einer Abkühlung der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den soliden Geschäftsausweisen aus dem Technologiebereich. Unter anderem legt AMD am Dienstag nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor. "Technologie bleibt im Fokus, da Palantir und AMD diese Woche Berichte vorlegen werden, beide mit starken Aufschlägen seit Jahresbeginn durch Investorenoptimismus rund um KI und Chip-Nachfrage", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Wer­bung

Zu Wochenbeginn ist die Liste der Unternehmen, die Zahlen vorlegen, noch sehr kurz. Im Blick steht dafür eine Übernahme. Kimberly-Clark kauft für 48,7 Milliarden Dollar Kenvue. Der Hersteller von Gesundheits- und Körperpflegemarken wie Neutrogena oder Listerine war erst 2023 von Johnson & Johnson abgespalten worden. Die Kenvue-Aktie springt vorbörslich um 18 Prozent nach oben. Kimberly-Clark fallen um 14 Prozent.

Pfizer tendieren kaum verändert. Der Pharmahersteller verklagt die dänische Novo-Nordisk wegen deren Gegengebot für Metsera, einem Hersteller von Adipositas-Medikamenten. Pfizer hatte sich im September mit Metsera (-2,5%) auf eine Übernahme für bis zu 7,3 Milliarden Dollar geeinigt.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewinnen die B-Aktien von Berkshire Hathaway 1 Prozent. Das Konglomerat von Investorenlegende Warren Buffett hat den Gewinn im Quartal um 17 Prozent gesteigert. Positiv werden auch die Zahlen von Biontech (+2%) aufgenommen.

Wer­bung

Konjunkturseitig stehen die Oktober-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von S&P Global und ISM auf der Agenda, außerdem die September-Daten zu den Bauausgaben.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar gut behauptet, gestützt von abnehmenden Zinssenkungserwartungen. Die Renditen der US-Anleihen kommen leicht zurück, im Zehnjahresbereich um einen Basispunkt auf 4,09 Prozent.

Der Ölpreis wird von der Erwartung einer geringeren Nachfrage gebremst. Die Opec+ hat beschlossen, im ersten Quartal des kommenden Jahres eine Pause bei der Erhöhung ihrer Fördermenge einzulegen, weil sie mit einer saisonbedingt geringeren Abnahme rechnet. Wahrscheinlich sei sich die Opec+ auch bewusst, dass zusätzliches Öl am Markt nur schwer unterzubringen sei, vermuten die Analysten von ANZ.

Wer­bung

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 18:20 % YTD

EUR/USD 1,1512 -0,2% 1,1534 1,1523 +11,4%

EUR/JPY 177,57 -0,1% 177,71 177,66 +9,1%

EUR/CHF 0,9298 +0,2% 0,9275 0,9265 -1,1%

EUR/GBP 0,8768 -0,1% 0,8778 0,8780 +6,1%

USD/JPY 154,25 +0,1% 154,07 154,17 -2,1%

GBP/USD 1,3130 -0,1% 1,3142 1,3124 +5,0%

USD/CNY 7,1071 +0,1% 7,1035 7,1060 -1,5%

USD/CNH 7,1253 +0,0% 7,1223 7,1246 -2,9%

AUS/USD 0,6544 +0,1% 0,6540 0,6535 +5,7%

Bitcoin/USD 107.867,15 -1,8% 109.883,85 108.764,80 +15,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,94 60,98 -0,1% -0,04 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.016,88 4.002,45 +0,4% 14,43 +52,5%

Silber 48,72 48,70 +0,0% 0,02 +68,7%

Platin 1.378,44 1.365,32 +1,0% 13,12 +55,9%

Kupfer 5,10 5,09 +0,2% 0,01 +24,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 08:44 ET (13:44 GMT)

