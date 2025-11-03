DAX24.244 +1,2%Est505.703 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,70 -1,4%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.306 -2,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.005 +0,1%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Profil
Index im Blick

Handel in London: FTSE 100 verbucht am Montagmittag Gewinne

03.11.25 12:25 Uhr
Der FTSE 100 zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Indizes
FTSE 100
9.722,4 PKT 5,2 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,14 Prozent auf 9.731,02 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,795 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9.717,26 Punkte an der Kurstafel, nach 9.717,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 9.745,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9.717,26 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.491,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 9.068,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 8.177,15 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,81 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9.787,63 Punkten. 7.544,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 2,53 Prozent auf 2,84 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,18 Prozent auf 44,96 EUR), Standard Chartered (+ 1,86 Prozent auf 15,89 GBP), Prudential (+ 1,85 Prozent auf 10,75 GBP) und M&G (+ 1,79 Prozent auf 2,68 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-3,31 Prozent auf 1,74 GBP), Frasers Group (-2,47 Prozent auf 7,11 GBP), Ocado Group (-2,24 Prozent auf 2,14 GBP), Vodafone Group (-2,15 Prozent auf 0,90 GBP) und Associated British Foods (-1,61 Prozent auf 22,58 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 20.466.907 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 220,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die WPP 2012-Aktie weist mit 4,65 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

