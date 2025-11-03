Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Mittag

Kurs der Roche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Roche-Aktie konnte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 261,70 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 262,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 108.005 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,39 Prozent.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,89 CHF je Roche-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,71 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht