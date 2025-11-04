Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Index-Schwergewichte stützen

DOW JONES--Entgegen der negativen Entwicklung an den europäischen Börsen hat der Schweizer Aktienmarkt den Handel am Dienstag mit Gewinnen beendet. Vor allem die Kursgewinne bei den defensiven Index-Schwergewichten verhalfen dem SMI zu einem Plus. Die Anleger in Europa hätten verstärkt in defensive Sektoren umgeschichtet, so ein Teilnehmer. So stiegen die Aktien von Roche, Novartis und Nestle zwischen 1,5 und 2,0 Prozent.

Die Stimmungslage in Europa habe sich über Nacht gedreht, Investoren seien vorsichtiger geworden, hieß es. Der Liquididtätshunger der großen KI-Unternehmen ist gigantisch, hunderte von Milliarden sollen investiert werden. Nach der Hausse am Aktienmarkt ist dort viel Geld investiert, die Liquidität am US-Geldmarkt eher schon leicht angespannt. Auch ansonsten gab es Fragen, vor allem zum US-China-Deal der vergangenen Woche. Der zwischen den USA und China vereinbarte Deal, wonach China für ein Jahr seine Ausfuhrbeschränkungen auf Seltene Erden aussetzt, gilt möglicherweise nicht für Europa, hieß es.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.307 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Amrize-Aktie. Umgesetzt wurden 19,04 (zuvor: 13,64) Millionen Aktien.

Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieb JP Morgan die Drittquartalszahlen von Geberit. Die Aktie schloss unverändert, als leicht stützend werteten die Analysten den moderat angehobenen Umsatz-Ausblick. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 4,5 Prozent nach zuvor rund 4 Prozent. Die Analysten sehen leichten Revisionsbedarf bei den Konsensschätzungen, was der Aktie am Berichtstag etwas Rückenwind verschaffte.

Straumann verloren trotz eines positiven Analysten-Kommentars 1,4 Prozent auf 98,14 Franken. Die UBS hat die Aktie auf "Neutral" von "Sell" angehoben und das Kursziel auf 102 von zuvor 96 Franken erhöht.

