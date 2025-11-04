DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 -2,1%Nas23.437 -1,7%Bitcoin88.036 -4,8%Euro1,1484 -0,3%Öl64,63 -0,3%Gold3.955 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Index-Schwergewichte stützen

04.11.25 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Geberit AG (N)
614,40 CHF 23,40 CHF 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,90 CHF 1,20 CHF 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
101,48 CHF 1,98 CHF 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
264,00 CHF 4,50 CHF 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
98,14 CHF -1,36 CHF -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Entgegen der negativen Entwicklung an den europäischen Börsen hat der Schweizer Aktienmarkt den Handel am Dienstag mit Gewinnen beendet. Vor allem die Kursgewinne bei den defensiven Index-Schwergewichten verhalfen dem SMI zu einem Plus. Die Anleger in Europa hätten verstärkt in defensive Sektoren umgeschichtet, so ein Teilnehmer. So stiegen die Aktien von Roche, Novartis und Nestle zwischen 1,5 und 2,0 Prozent.

Wer­bung

Die Stimmungslage in Europa habe sich über Nacht gedreht, Investoren seien vorsichtiger geworden, hieß es. Der Liquididtätshunger der großen KI-Unternehmen ist gigantisch, hunderte von Milliarden sollen investiert werden. Nach der Hausse am Aktienmarkt ist dort viel Geld investiert, die Liquidität am US-Geldmarkt eher schon leicht angespannt. Auch ansonsten gab es Fragen, vor allem zum US-China-Deal der vergangenen Woche. Der zwischen den USA und China vereinbarte Deal, wonach China für ein Jahr seine Ausfuhrbeschränkungen auf Seltene Erden aussetzt, gilt möglicherweise nicht für Europa, hieß es.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.307 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Amrize-Aktie. Umgesetzt wurden 19,04 (zuvor: 13,64) Millionen Aktien.

Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieb JP Morgan die Drittquartalszahlen von Geberit. Die Aktie schloss unverändert, als leicht stützend werteten die Analysten den moderat angehobenen Umsatz-Ausblick. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 4,5 Prozent nach zuvor rund 4 Prozent. Die Analysten sehen leichten Revisionsbedarf bei den Konsensschätzungen, was der Aktie am Berichtstag etwas Rückenwind verschaffte.

Wer­bung

Straumann verloren trotz eines positiven Analysten-Kommentars 1,4 Prozent auf 98,14 Franken. Die UBS hat die Aktie auf "Neutral" von "Sell" angehoben und das Kursziel auf 102 von zuvor 96 Franken erhöht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 11:45 ET (16:45 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geberit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geberit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen