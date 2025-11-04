Optimismus

Der US-Pharmariese Pfizer hat im dritten Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang wegstecken müssen.

Dennoch lief das Quartal erlösseitig besser als am Markt befürchtet. Konzernchef Albert Bourla hob zudem wegen der laufenden Einsparungen sein Gewinnziel für das Jahr ein zweites Mal an. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie jetzt bei 3,00 bis 3,15 US-Dollar herauskommen, teilte der Konzern am Dienstag in mit. Zuvor hatte das Management 2,90 bis 3,10 Dollar in Aussicht gestellt.

Im vergangenen Quartal war die Kennziffer allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 0,87 Dollar zurückgegangen. Insgesamt sank der Gewinn unterm Strich um 21 Prozent auf gut 3,5 Milliarden Dollar. Der Umsatz fiel mit minus sechs Prozent auf knapp 16,7 Milliarden Dollar nicht ganz so stark. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern hier seine Prognose von 61 bis 64 Milliarden Dollar.

Pfizer leidet nach dem guten Lauf in der Pandemie, als der Umsatz mit seinem Covid-Impfstoff florierte, schon seit längerem unter einer mauen Entwicklung. Auch Generika-Konkurrenz macht dem Unternehmen zu schaffen.

Der Konzern steuert daher mit milliardenschweren Einsparungen gegen. Um sich neue Umsatzquellen zu erschließen, hatte Pfizer kürzlich zudem die Übernahme der US-Biotechfirma Metsera ausgehandelt, um in den lukrativen Markt für Abnehmmittel einzusteigen - doch inzwischen fuhr der Pharmakonzern Novo Nordisk den Amerikanern mit einem höheren Angebot in die Parade. Pfizer reichte inzwischen Klage ein mit dem Vorwurf, die Dänen wollten den Wettbewerb bei den Gewichtssenkern unterbinden.

Pfizer gehört zudem zu jenen Pharmaunternehmen, die unter dem Druck der amerikanischen Regierung bereits niedrigere Medikamentenpreise im Rahmen des staatlichen Medicaid-Programms und hohe Investitionen in den USA zugesagt haben.

Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Übernahmerennen um die Biotech-Firma Metsera weiter die besseren Karten als der US-Pharmariese Pfizer. Beide Konzerne hätten ihre vorherigen Gebote erhöht, hieß es am Dienstag von Metsera in New York. Die Dänen bewerteten Metsera in ihrem Gebot nun mit 86,20 Dollar je Aktie und damit insgesamt 10 Milliarden US-Dollar (8,7 Mrd Euro). Pfizer komme mit seiner aufgebesserten Offerte von 70 Dollar je Schein nun auf 8,1 Milliarden Dollar Gesamtwert. Das Angebot aus Dänemark sei damit demjenigen von Pfizer überlegen, hieß es von Metsera.

Die Abmachung mit Pfizer habe zwar zunächst weiter Bestand, teilte der umworbene Konzern mit. Pfizer hatte zuerst für Metsera geboten, die Gremien waren sich einig. Novo Nordisk grätschte dann jedoch dazwischen und legte ein höheres Gebot für den Anbieter von Fettleibigkeitsmedikamenten auf den Tisch. Metsera und Pfizer können nun zwei Tage lang weitere Änderungen verhandeln. Komme der Verwaltungsrat danach zu dem Schluss, dass Novo Nordisks Offerte weiter überlegen sei, ließe sich die Vereinbarung mit Pfizer aufkündigen, hieß es von Metsera.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Pfizer-Aktie zeitweise 0,40 Prozent fester bei 24,76 US-Dollar, während Novo Nordisk-Titel in Dänemark 0,48 Prozent auf 313,80 DKK abgaben.

