Ausblick: Siemens Healthineers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

04.11.25 23:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shs
24,00 EUR -0,60 EUR -2,44%
Siemens Healthineers lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,399 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Siemens Healthineers in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 7,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,940 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 27,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 24,24 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

