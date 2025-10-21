Erste Schätzungen: Siemens Healthineers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Siemens Healthineers gibt voraussichtlich am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,398 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,58 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,940 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 27,34 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 24,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net