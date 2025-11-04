DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -8,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin87.073 -5,9%Euro1,1482 -0,3%Öl64,27 -0,9%Gold3.932 -1,7%
Evotec unterzeichnet Vereinbarung mit Sandoz - Zahlungen von bis zu 650 Mio USD

04.11.25 22:34 Uhr
EVOTEC SE
6,97 EUR -0,07 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
DOW JONES--Evotec hat eine Vereinbarung mit der Sandoz Group über potenzielle Zahlungen von über 650 Millionen US-Dollar zuzüglich Umsatzbeteiligungen unterzeichnet. Wie das im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung tätige Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung die Just - Evotec Biologics Produktionsanlage in Toulouse und eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika.

Evotec erhält rund 350 Millionen US-Dollar in bar sowie Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze, einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteine von mehr als 300 Millionen Dollar. Die Transaktion umfasse Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars, die einen Markt mit Netto-Umsätzen der Originalpräparate-Hersteller von über 90 Milliarden US-Dollar adressierten.

Die Transaktion werde sich positiv auf Evotecs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken und unterstütze die Strategie eines weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells, hieß es weiter. Evotec bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatzerlös zwischen 760 und 800 Millionen Euro und einem bereinigten Konzern-EBITDA von 30 bis 50 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 16:34 ET (21:34 GMT)

