DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.410 -4,4%Euro1,1483 -0,3%Öl64,34 -0,8%Gold3.932 -1,7%
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.877 Pkt - Evotec-Aktie legt kräftig zu

04.11.25 22:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,97 EUR -0,07 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
40,00 EUR 0,57 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Für die Evotec-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig aufwärts. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit der Sandoz Group über potenzielle Zahlungen von über 650 Millionen US-Dollar zuzüglich Umsatzbeteiligungen unterzeichnet. Wie das im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung tätige Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung die Just - Evotec Biologics Produktionsanlage in Toulouse und eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika. Die Evotec-Aktie wurde bei Lang & Schwarz in der Spitze gut 15 Prozent höher getaxt.

Dagegen zeigten sich die Papiere von Qiagen wenig bewegt von den Ergebnissen für das dritte Quartal. Qiagen hat mehr verdient und umgesetzt als erwartet und seine Ergebnisprognose erneut angehoben. Zudem gab Qiagen bekannt, dass Konzernchef Thierry Bernard als CEO und Geschäftsführer zurücktreten wird, sobald ein Nachfolger ernannt worden ist. Das Unternehmen erweitert auch sein Portfolio an Probentechnologien mit der Übernahme von Parse Biosciences und steigt damit in den schnell wachsenden Markt für Einzelzell-Analysen ein. Der Kaufpreis umfasst eine Vorauszahlung von rund 225 Millionen US-Dollar in bar,. Darüber hinaus können die Aktionäre zusätzliche Meilensteinzahlungen von bis zu 55 Millionen Dollar erhalten, die an die Erreichung bestimmter Ziele über einen mehrjährigen Zeitraum geknüpft sind.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.877 23.949 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 16:42 ET (21:42 GMT)

