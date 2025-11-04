DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.410 -4,4%Euro1,1483 -0,3%Öl64,34 -0,8%Gold3.932 -1,7%
Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics

04.11.25 23:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,97 EUR -0,07 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BASEL (dpa-AFX) - Es hatte sich im Sommer abgezeichnet: Die Generikaspezialistin Sandoz übernimmt die Firma Just-Evotec (EVOTEC SE) Biologics (JEB). Nachdem dazu Ende Juli eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet worden war, kauft Sandoz nun 100 Prozent der JEB-Anteile.

Mit diesem Zukauf könne Sandoz die internen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten im Bereich Biosimilars ausbauen, wie es in der Mitteilung vom Dienstagabend weiter hiess. Im Rahmen der mit der deutschen Evotec (EVOTEC SE) vereinbarten Transaktion übernimmt Sandoz auch die Produktionsanlage von JEB im französischen Toulouse.

Für die JEB-Aktien und die Lizenzgebühren zur Produktionstechnologie von JEB bezahlt Sandoz laut den Angaben einen Barbetrag in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar. Die Lizenz umfasse eine unbegrenzte Anzahl an Molekülen, wobei derzeit für bis zu zehn Moleküle eine Lizenzgebühr anfalle.

Kauf des bisherigen Partners

JEB ist bereits seit 2023 ein strategischer Partner von Sandoz, wobei sich die Basler Mitte 2024 auch einen Zugang zu der Produktion in Toulouse gesichert hatten. Im Rahmen des neu ausgestalteten Modells dürften sich Anreizkomponenten und Lizenzgebühren in den kommenden Jahren auf rund 300 Millionen Dollar belaufen, so die Mitteilung weiter.

Die Transaktion stärke den Biosimilar-Bereich von Sandoz und man werde mit den eigenen Kapazitäten am weltweiten Markt für Biosimilars partizipieren, hieß es. Die Marktchancen dazu werden laut den Angaben für die kommenden zehn Jahre auf rund 300 Milliarden Dollar geschätzt.

Zugleich stehe der Zukauf im Einklang mit den bestehenden Investitionsverpflichtungen von Sandoz und er habe keine Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose. Sandoz rechnet 2025 mit einer Ebitda-Marge im Bereich von 21 bis 22 Prozent, während der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

Evotec hielt sowohl an seiner Prognose für das laufende Jahr als auch an dem Ausblick 2028 fest./mk/AWP/he

