Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 260,50 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 260,50 CHF. Bei 260,50 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 260,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 23.902 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,98 Prozent.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 267,71 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

