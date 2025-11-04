DAX23.859 -1,1%Est505.628 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.559 -2,1%Euro1,1496 -0,2%Öl63,99 -1,3%Gold3.972 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter erwartet -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC, Uber, Diginex, Spotify, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen an Wall Street erwartet - Palantir schwach

04.11.25 14:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
217,75 EUR -7,70 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,20 EUR -3,38 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
166,24 EUR -13,16 EUR -7,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
21,28 EUR -0,14 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Spotify
578,40 EUR 21,80 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
395,00 EUR -12,00 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Uber
80,36 EUR -6,34 EUR -7,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein Rücksetzer ab - dies allerdings von hohem Niveau. Die Kurse bewegen sich auf Rekordniveaus. Die hohen Bewertungen und widersprüchliche Aussagen von US-Notenbankern zu weiteren Zinssenkungen verunsichern Anleger, wie es heißt. Dazu gesellt sich der Haushaltsstreit. Sollte er am Dienstag nicht beigelegt werden, würde der "Shutdown", die Schließung von Regierungseinrichtungen, den während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump erreichten Rekord von 35 Tagen brechen.

Wer­bung

Der Future auf den S&P-500 liegt vorbörslich gut 1 Prozent im Minus. Der Nasdaq-Future verliert 1,4 Prozent. Auf den Technologiewerten lastet das Minus der Palantir-Aktie von 7,5 Prozent im vorbörslichen Handel. Das Datenanalyse-Unternehmen hat eigentlich gute Geschäftszahlen vorgelegt, Anleger aber wohl zu Gewinnmitnahmen in der rasant gestiegenen Aktie veranlassen. Jefferies verweist auf die extrem hohe Bewertung, die das Unternehmen anfällig für jeden Rückgang der Marktstimmung bei Aktien aus dem KI-Bereich mache. Palantir werde nun mit dem 83-fachen der für 2026 geschätzten Umsatzerlöse gehandelt, so die Analysten. Selbst in einem bullischen Szenario müsse die Aktie mit dem 27-fachen der für 2028 geschätzten Umsatzerlöse gehandelt werden, um ihren aktuellen Preis zu rechtfertigen. Die Aktien anderer KI-Wetten wie Nvidia (-2%) oder Advanced Micro Devices (-2,9%) werden ebenfalls verkauft. AMD legt nach Börsenschluss Geschäftszahlen vor.

Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Pfizer (-1%) aufgenommen. Der Pharmahersteller hat einen Gewinnrückgang verzeichnet, weil die Nachfrage nach Covid-Impfungen und -Therapien nachließ. Umsatz und Gewinn lagen gleichwohl über den Analystenschätzungen.

Auch Spotify hat überraschend gute Zahlen vorgelegt. Das wird mit einem Kursplus von 5,9 Prozent honoriert.

Wer­bung

Bei Uber (-4,8%) missfällt Beobachtern zufolge das operative Ergebnis. Umsatz und Ergebnis je Aktie waren höher als erwartet, doch profitierte der Fahrdienstvermittler von Steuergutschriften und Aktieninvestitionen.

Tesla-Aktien fallen um 2,7 Prozent, nachdem ein Großaktionär das 1 Billion Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk abgelehnt hat.

Die Verunsicherung der Anleger verschafft dem Anleihemarkt etwas Zulauf, wo ansonsten die am Mittwoch anstehende Quartalsrefundierung im Blick steht. Die Zehnjahresrendite sinkt um rund einen Basispunkt auf 4,10 Prozent.

Wer­bung

Der Dollar zeigt sich gut behauptet; für den Dollarindex geht es um 0,1 Prozent nach oben. Hier stützten nachlassende Zinssenkungserwartungen, so Händler.

Der Ölpreis tendiert schwach. Die Entscheidung der Gruppe Opec+ gegen eine Ausweitung der Fördermenge im ersten Quartal werde als Eingeständnis eines Überangebots interpretiert, sagen Marktbeobachter.

Der etwas festere Dollar und Zweifel an einer weiteren Zinssenkung im Dezember lasten derweil auf dem Goldpreis. Die Feinunze zeigt sich etwas leichter.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1494 -0,2% 1,1521 1,1524 +11,2%

EUR/JPY 176,34 -0,7% 177,66 177,63 +9,0%

EUR/CHF 0,9293 -0,2% 0,9308 0,9306 -0,8%

EUR/GBP 0,8799 +0,3% 0,8770 0,8767 +5,9%

USD/JPY 153,42 -0,5% 154,21 154,14 -2,0%

GBP/USD 1,3063 -0,6% 1,3137 1,3145 +5,0%

USD/CNY 7,0907 -0,1% 7,1005 7,1023 -1,5%

USD/CNH 7,1303 +0,1% 7,1265 7,1285 -2,8%

AUS/USD 0,6495 -0,6% 0,6537 0,6529 +5,7%

Bitcoin/USD 103.595,15 -2,7% 106.469,45 108.764,80 +12,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,28 61,05 -1,3% -0,77 -15,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.984,99 3.997,82 -0,3% -12,83 +52,5%

Silber 47,51 48,13 -1,3% -0,62 +66,5%

Platin 1.348,83 1.362,68 -1,0% -13,85 +55,6%

Kupfer 4,95 5,07 -2,4% -0,12 +20,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 08:32 ET (13:32 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung