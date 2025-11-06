DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.388 -3,3%Euro1,1550 +0,5%Öl63,47 -0,1%Gold3.979 ±-0,0%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street mit Abgaben
Opendoor Technologies-Aktie gibt nach: Umsatzeinbruch jedoch nicht so schlimm als erwartet Opendoor Technologies-Aktie gibt nach: Umsatzeinbruch jedoch nicht so schlimm als erwartet
SoundHound-Aktie fällt: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben SoundHound-Aktie fällt: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben
Schwacher Handel in New York: S&P 500 verliert schlussendlich

06.11.25 22:32 Uhr
So bewegte sich der S&P 500 am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Air Products and Chemicals Inc.
213,40 EUR 5,00 EUR 2,40%
APA Corporation Registered Shs
18,92 EUR -0,42 EUR -2,15%
CarMax Inc.
26,16 EUR -8,99 EUR -25,58%
Datadog Inc Registered Shs -A-
163,38 EUR 27,74 EUR 20,45%
DENTSPLY SIRONA Inc
10,73 EUR 0,07 EUR 0,66%
DoorDash
169,76 EUR -36,94 EUR -17,87%
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
NVIDIA Corp.
162,60 EUR -7,20 EUR -4,24%
Parker Hannifin Corp.
729,00 EUR 72,60 EUR 11,06%
Paycom Software Inc
140,70 EUR -19,45 EUR -12,14%
Robinhood
110,10 EUR -14,16 EUR -11,40%
STERIS PLC Registered Shs
224,00 EUR 16,00 EUR 7,69%
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Tesla
385,95 EUR -16,55 EUR -4,11%
S&P 500
6.720,3 PKT -76,0 PKT -1,12%
Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,12 Prozent leichter bei 6.720,32 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54,358 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,128 Prozent auf 6.787,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6.796,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.796,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.707,51 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 2,35 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, stand der S&P 500 bei 6.740,28 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 6.345,06 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 5.929,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,51 Prozent aufwärts. Bei 6.920,34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Datadog A (+ 23,13 Prozent auf 190,82 USD), APA (+ 9,14 Prozent auf 23,64 USD), Air Products and Chemicals (+ 8,94 Prozent auf 258,79 USD), Parker Hannifin (+ 7,75 Prozent auf 834,15 USD) und STERIS (+ 6,94 Prozent auf 260,06 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil CarMax (-24,33 Prozent auf 30,88 USD), DoorDash (-17,45 Prozent auf 196,46 USD), DENTSPLY SIRONA (-12,68 Prozent auf 11,02 USD), Robinhood (-10,81 Prozent auf 127,08 USD) und Paycom Software (-10,72 Prozent auf 164,01 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 54.957.079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

