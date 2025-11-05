DAX23.787 -0,7%Est505.622 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Mittwochvormittag

05.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 261,70 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
262,70 CHF -1,30 CHF -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 261,70 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 260,60 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 28.007 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,91 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,39 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 267,71 CHF.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,81 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen