Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Mittwochvormittag

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 261,70 CHF ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 261,70 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 260,60 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 28.007 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,91 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,39 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 267,71 CHF.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,81 CHF je Aktie belaufen.

