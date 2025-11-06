Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Minus

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,90 Prozent schwächer bei 23.053,99 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent tiefer bei 23.461,29 Punkten, nach 23.499,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23.011,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23.469,55 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,75 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 22.941,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.169,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.983,47 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit MKS Instruments (+ 10,96 Prozent auf 155,25 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 9,37 Prozent auf 208,22 USD), Scientific Games (+ 8,54 Prozent auf 79,70 USD), SMC (+ 7,63 Prozent auf 367,28 USD) und NetScout Systems (+ 7,10 Prozent auf 29,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Superconductor (-38,49 Prozent auf 36,55 USD), Cogent Communications (-34,86 Prozent auf 24,95 USD), DXP Enterprises (-17,74 Prozent auf 100,37 USD), Sangamo Therapeutics (-16,29 Prozent auf 0,46 USD) und Barrett Business Services (-14,17 Prozent auf 34,95 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 54.957.079 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 11,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net