Aktienentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

06.11.25 09:22 Uhr

06.11.25 09:22 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 264,20 CHF ab.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 264,20 CHF nach. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 264,20 CHF ein. Bei 265,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.246 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,71 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
08:01Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG

