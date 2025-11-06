Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 264,30 CHF abwärts.
Die Roche-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 264,30 CHF abwärts. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 263,50 CHF ab. Bei 265,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 98.976 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 18,73 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 267,71 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,81 CHF im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
