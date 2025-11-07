Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag fester

DAX23.621 -0,5%Est505.587 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
07.11.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 265,90 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 266,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,40 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.386 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,71 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

