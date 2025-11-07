Bundesregierung lädt Pharmabranche zum Dialog ins Kanzleramt
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Treffen mit der Pharmabranche im Kanzleramt will die Bundesregierung die Lage der wichtigen Industrie besprechen. Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) kündigte an, am 12. November mit Konzern- und Verbandsvertretern "insbesondere die Rahmenbedingungen in Deutschland" zu erörtern. Das geht aus einem Schreiben hervor, dessen Inhalt der Deutschen Presse-Agentur bekannt ist und über das zuerst "Politico" berichtete.
Der Koalitionsvertrag sehe vor, "die industrielle Gesundheitswirtschaft - insbesondere die pharmazeutische Industrie und Medizintechnik - als Leitwirtschaft zu stärken", heißt es dort weiter. Dazu würden die bereits seit Jahren bestehenden Formate - die Pharmastrategie und der Pharmadialog - "zu einem Gesamtprozess zusammengeführt". Neben Frei sollen für die Bundesregierung auch Gesundheitsministerin Nina Warken, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) teilnehmen.
US-Zölle als wichtigstes Thema der Branche
Das wichtigste Thema der Pharmaindustrie derzeit sind die US-Zölle, die rund ein Viertel ihrer Exporte in die USA liefert. Dort sind die Arzneipreise viel höher als in Europa. Groß sind daher die Sorgen vor US-Zöllen auf Arzneien aus der EU, für die eine Obergrenze von 15 Prozent gelten soll.
Bisher profitiert die deutsche Pharmabranche vom Handelsstreit: Dieses Jahr dürften Umsatz, Produktion und Investitionen um rund drei Prozent steigen - auch, weil aus Angst vor Zöllen Exporte in die USA vorgezogen wurden und umgelenkte Lieferungen in die ursprünglichen Empfängerländer nun nachgeholt werden./bvi/DP/jha
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen