DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.645 +1,0%Euro1,1532 -0,1%Öl63,86 +0,5%Gold3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ausverkauf im Techsektor: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten -- Airbnb überrascht beim Umsatz -- D-Wave macht weiter Verluste -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch
Top News
KRONES-Aktie: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

Bundesregierung lädt Pharmabranche zum Dialog ins Kanzleramt

07.11.25 07:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,22 EUR -0,18 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
109,95 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Treffen mit der Pharmabranche im Kanzleramt will die Bundesregierung die Lage der wichtigen Industrie besprechen. Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) kündigte an, am 12. November mit Konzern- und Verbandsvertretern "insbesondere die Rahmenbedingungen in Deutschland" zu erörtern. Das geht aus einem Schreiben hervor, dessen Inhalt der Deutschen Presse-Agentur bekannt ist und über das zuerst "Politico" berichtete.

Wer­bung

Der Koalitionsvertrag sehe vor, "die industrielle Gesundheitswirtschaft - insbesondere die pharmazeutische Industrie und Medizintechnik - als Leitwirtschaft zu stärken", heißt es dort weiter. Dazu würden die bereits seit Jahren bestehenden Formate - die Pharmastrategie und der Pharmadialog - "zu einem Gesamtprozess zusammengeführt". Neben Frei sollen für die Bundesregierung auch Gesundheitsministerin Nina Warken, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) teilnehmen.

US-Zölle als wichtigstes Thema der Branche

Das wichtigste Thema der Pharmaindustrie derzeit sind die US-Zölle, die rund ein Viertel ihrer Exporte in die USA liefert. Dort sind die Arzneipreise viel höher als in Europa. Groß sind daher die Sorgen vor US-Zöllen auf Arzneien aus der EU, für die eine Obergrenze von 15 Prozent gelten soll.

Bisher profitiert die deutsche Pharmabranche vom Handelsstreit: Dieses Jahr dürften Umsatz, Produktion und Investitionen um rund drei Prozent steigen - auch, weil aus Angst vor Zöllen Exporte in die USA vorgezogen wurden und umgelenkte Lieferungen in die ursprünglichen Empfängerländer nun nachgeholt werden./bvi/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen