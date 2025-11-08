Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

ICP-Performance im Fokus

Bei einem frühen Internet Computer-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2,135 ICP. Die gehaltenen Coins wären am 07.11.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 8,278 USD 17,67 USD wert gewesen. Das entspricht einer Einbuße um 82,33 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net