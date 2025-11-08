DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.595 -0,9%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
ICP-Performance im Fokus

Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

08.11.25 11:03 Uhr
Bei einem frühen Internet Computer-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
8,4981 USD 0,2202 USD 2,66%
Charts|News

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2,135 ICP. Die gehaltenen Coins wären am 07.11.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 8,278 USD 17,67 USD wert gewesen. Das entspricht einer Einbuße um 82,33 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com