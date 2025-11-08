GNW-News: Die saudische Notfall- und Krisenresilienzplattform "Emerge" wurde bei den Smart City Awards 2025 als eine der weltweit besten Smart-City-Lösungen ...

^BARCELONA, Spanien, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Organisationskomitee

des Smart City Expo World Congress 2025 hat Emerge, die nationale Notfall- und

Krisenmanagementplattform Saudi-Arabiens, die gemeinsam vom Ministerium für

Kommunalverwaltung und Wohnungswesen und?iot squared" entwickelt wurde, unter

den weltweit besten Smart-City-Lösungen in der Kategorie?Energy & Environment

Award" ausgezeichnet.

Diese Anerkennung spiegelt die Fortschritte des Königreichs bei der Verbesserung

der städtischen Resilienz, der ökologischen Nachhaltigkeit und der

Lebensqualität durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien wider.

Sie stärkt die Bereitschaft Saudi-Arabiens, große internationale Events wie die

Expo Riad 2030 und die FIFA-Weltmeisterschaft 2034 auszurichten, und festigt

gleichzeitig seinen wachsenden Einfluss in der globalen Smart-City-Landschaft.

Hassan Aseeri, stellvertretender Minister für Projekte und öffentliche

Gesundheit im Ministerium für Kommunen und Wohnungswesen, erklärte:?Diese

internationale Auszeichnung bestätigt das Engagement des Königreichs für den

Aufbau zukunftsfähiger, sicherer und widerstandsfähiger Städte, die das

Wohlergehen der Menschen und die ökologische Nachhaltigkeit verbessern. Die

Plattform?Emerge" verkörpert die Ausrichtung des Ministeriums auf eine

intelligente kommunale Transformation und die Stärkung der Wachsamkeit und

Bereitschaft für das Krisenmanagement, wodurch die Bereitschaft unserer Städte

zur Ausrichtung großer globaler Events gefestigt wird."

Othman Aldahash, CEO von iot squared, äußerte sich wie folgt:?Wir fühlen uns

geehrt, dass eine saudische nationale Plattform diese Auszeichnung auf einer

renommierten internationalen Bühne erhalten hat. Durch unsere Partnerschaft mit

dem Ministerium für Kommunen und Wohnungswesen unterstützen wir die Städte des

Königreichs weiterhin mit skalierbaren Lösungen, die nach globalen Standards

entwickelt wurden, und stärken so die Position des Königreichs als regionales

Zentrum für Innovationen im Bereich Smart City."

An der Preisverleihung nahmen im Namen des Ministeriums Ingenieur Mohammed

Ashqar, CEO des Zentrums für die Überwachung der Betriebsleistung und

städtischer Dienstleistungen, und Dr. Abdulaziz Al-Eid, Berater Seiner

Exzellenz, des Ministers für Notfall- und Krisensysteme, teil und bekräftigten

das Bestreben des Ministeriums, das Königreich in internationalen Foren zu

vertreten, die sich mit intelligenten Städten und Nachhaltigkeit befassen.

Emerge wird auf der Ausstellung Smart City Expo World Congress präsentiert, die

vom 4. bis 6. November 2025 in Konferenzzentrum Fira Barcelona Gran Via

stattfindet.

Über iot squared

iot squared ist ein führender Anbieter von Internet-of-Things-Lösungen (IoT) und

wurde als strategische Partnerschaft zwischen dem Public Investment Fund (PIF)

und der stc Group gegründet. Als nationales Unternehmen, das sich auf diesen

Bereich spezialisiert hat, bietet iot squared integrierte und sichere IoT-

Plattformen und -Dienstleistungen an, die die intelligente Transformation in

verschiedenen Sektoren beschleunigen: von intelligenten Städten und Gebäuden bis

hin zu Logistik, Mobilität, Energie und industrieller Automatisierung.

Das Unternehmen nutzt globale Technologiepartnerschaften und eine starke lokale

Infrastruktur, um vernetzte Geräte mit Echtzeit-Analysen auf Basis künstlicher

Intelligenz zu integrieren und so nachhaltige intelligente Systeme aufzubauen.

iot squared hat sich dazu verpflichtet, die Vision 2030 des Königreichs zu

unterstützen, indem es Innovationen vorantreibt und die digitale Transformation

im Königreich, im Nahen Osten und weltweit beschleunigt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ea5450e-01ed-4e0f-89e0-

e62ac30ddad9

Medienkontakt:

Samer Daraz - Head of Media Relations

Samer@bold-influence.com

+966538309036Â°