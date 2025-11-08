GNW-News: Die saudische Notfall- und Krisenresilienzplattform "Emerge" wurde bei den Smart City Awards 2025 als eine der weltweit besten Smart-City-Lösungen ...
^BARCELONA, Spanien, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Organisationskomitee
des Smart City Expo World Congress 2025 hat Emerge, die nationale Notfall- und
Krisenmanagementplattform Saudi-Arabiens, die gemeinsam vom Ministerium für
Kommunalverwaltung und Wohnungswesen und?iot squared" entwickelt wurde, unter
den weltweit besten Smart-City-Lösungen in der Kategorie?Energy & Environment
Award" ausgezeichnet.
Diese Anerkennung spiegelt die Fortschritte des Königreichs bei der Verbesserung
der städtischen Resilienz, der ökologischen Nachhaltigkeit und der
Lebensqualität durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien wider.
Sie stärkt die Bereitschaft Saudi-Arabiens, große internationale Events wie die
Expo Riad 2030 und die FIFA-Weltmeisterschaft 2034 auszurichten, und festigt
gleichzeitig seinen wachsenden Einfluss in der globalen Smart-City-Landschaft.
Hassan Aseeri, stellvertretender Minister für Projekte und öffentliche
Gesundheit im Ministerium für Kommunen und Wohnungswesen, erklärte:?Diese
internationale Auszeichnung bestätigt das Engagement des Königreichs für den
Aufbau zukunftsfähiger, sicherer und widerstandsfähiger Städte, die das
Wohlergehen der Menschen und die ökologische Nachhaltigkeit verbessern. Die
Plattform?Emerge" verkörpert die Ausrichtung des Ministeriums auf eine
intelligente kommunale Transformation und die Stärkung der Wachsamkeit und
Bereitschaft für das Krisenmanagement, wodurch die Bereitschaft unserer Städte
zur Ausrichtung großer globaler Events gefestigt wird."
Othman Aldahash, CEO von iot squared, äußerte sich wie folgt:?Wir fühlen uns
geehrt, dass eine saudische nationale Plattform diese Auszeichnung auf einer
renommierten internationalen Bühne erhalten hat. Durch unsere Partnerschaft mit
dem Ministerium für Kommunen und Wohnungswesen unterstützen wir die Städte des
Königreichs weiterhin mit skalierbaren Lösungen, die nach globalen Standards
entwickelt wurden, und stärken so die Position des Königreichs als regionales
Zentrum für Innovationen im Bereich Smart City."
An der Preisverleihung nahmen im Namen des Ministeriums Ingenieur Mohammed
Ashqar, CEO des Zentrums für die Überwachung der Betriebsleistung und
städtischer Dienstleistungen, und Dr. Abdulaziz Al-Eid, Berater Seiner
Exzellenz, des Ministers für Notfall- und Krisensysteme, teil und bekräftigten
das Bestreben des Ministeriums, das Königreich in internationalen Foren zu
vertreten, die sich mit intelligenten Städten und Nachhaltigkeit befassen.
Emerge wird auf der Ausstellung Smart City Expo World Congress präsentiert, die
vom 4. bis 6. November 2025 in Konferenzzentrum Fira Barcelona Gran Via
stattfindet.
Über iot squared
iot squared ist ein führender Anbieter von Internet-of-Things-Lösungen (IoT) und
wurde als strategische Partnerschaft zwischen dem Public Investment Fund (PIF)
und der stc Group gegründet. Als nationales Unternehmen, das sich auf diesen
Bereich spezialisiert hat, bietet iot squared integrierte und sichere IoT-
Plattformen und -Dienstleistungen an, die die intelligente Transformation in
verschiedenen Sektoren beschleunigen: von intelligenten Städten und Gebäuden bis
hin zu Logistik, Mobilität, Energie und industrieller Automatisierung.
Das Unternehmen nutzt globale Technologiepartnerschaften und eine starke lokale
Infrastruktur, um vernetzte Geräte mit Echtzeit-Analysen auf Basis künstlicher
Intelligenz zu integrieren und so nachhaltige intelligente Systeme aufzubauen.
iot squared hat sich dazu verpflichtet, die Vision 2030 des Königreichs zu
unterstützen, indem es Innovationen vorantreibt und die digitale Transformation
im Königreich, im Nahen Osten und weltweit beschleunigt.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ea5450e-01ed-4e0f-89e0-
e62ac30ddad9
Medienkontakt:
Samer Daraz - Head of Media Relations
Samer@bold-influence.com
+966538309036Â°