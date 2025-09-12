Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,16 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 236,50 Euro belassen. Glynis Johnson wertete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die jüngsten Veränderungen am Analystenkonsens für Baustoffwerte aus. Bei Heidelberg Materials habe sich der Analystenschnitt auf dem Niveau des Vormonats behauptet. Der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege knapp über der Mitte der Zielspanne der Heidelberger./tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Analysen zu Heidelberg Materials
|16:26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG