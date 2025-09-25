SMA Solar Aktie News: SMA Solar tritt am Nachmittag auf der Stelle

So entwickelt sich SMA Solar

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der SMA Solar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,94 EUR.

Die SMA Solar-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,94 EUR. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 22,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 20,94 EUR. Bei 21,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.722 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,82 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 47,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie ausweisen dürften.

