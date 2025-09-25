DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
So entwickelt sich SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tritt am Nachmittag auf der Stelle

29.09.25 16:11 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tritt am Nachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der SMA Solar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
20,96 EUR 0,42 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,94 EUR. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 22,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 20,94 EUR. Bei 21,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.722 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,82 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 47,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren verloren

SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen