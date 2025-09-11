Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Marktbericht

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,46 Prozent aufwärts auf 22.588,25 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,539 Prozent stärker bei 22.605,30 Punkten, nach 22.484,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.553,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 22.704,90 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21.455,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, mit 20.273,46 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, einen Stand von 18.119,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,15 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 22.801,90 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 8,37 Prozent auf 5,05 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,33 Prozent auf 0,72 USD), NetGear (+ 6,39 Prozent auf 31,12 USD), Innodata (+ 6,03 Prozent auf 74,77 USD) und Century Aluminum (+ 5,04 Prozent auf 29,40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-10,81 Prozent auf 2,27 USD), World Acceptance (-6,99 Prozent auf 171,54 USD), Myriad Genetics (-5,39 Prozent auf 7,29 USD), PetMed Express (-4,53 Prozent auf 2,53 USD) und Hooker Furniture (-4,53 Prozent auf 10,76 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28.041.716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,694 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,59 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

