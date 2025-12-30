DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.876 +0,4%Euro1,1746 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ZDF-Intendant will Dialog mit Zuschauern deutlich ausbauen

01.01.26 15:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - ZDF-Intendant Norbert Himmler will den Dialog mit dem Publikum deutlich ausbauen. "Fernsehen war früher eine Einbahnstraße: Das ZDF hat gesendet, die Menschen haben konsumiert. Heute geht es sehr viel stärker um den Dialog mit dem Publikum", sagte Himmler im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Wer­bung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehe dabei vor einer zentralen Herausforderung. "Wir wollen Menschen dabei unterstützen, wieder ordentlich miteinander zu diskutieren. Das haben wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen." Der seit Dezember geltende Reformstaatsvertrag gebe dem ZDF dafür zusätzlichen Rückenwind.

Reformstaatsvertrag gibt Dialog vor

Der Reformstaatsvertrag ist am 1. Dezember 2025 in Kraft getreten und gilt für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er sieht unter anderem vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender effizienter werden, ihr Angebot stärker bündeln und den Austausch mit dem Publikum ausbauen.

Konkret setzt das ZDF Himmler zufolge auf eigene Beteiligungsformate. "Auf unserer Dialogplattform ZDFmitreden sind inzwischen über 70.000 regelmäßige Teilnehmende angemeldet, mit denen wir regelmäßig im Kontakt stehen." Der Austausch reiche "bis hin zur Sendungsentwicklung, etwa wenn wir neue Serien planen", sagte Himmler.

Wer­bung

Eigene Formate statt Plattform-Logik

Auch aktuelle Informationsformate sollen den Dialog stärken. "ZDFheute live streamt fast jeden Tag zu aktuellen Themen; hier werden die User jedes Mal miteingebunden." Dadurch sei der Kontakt unmittelbarer geworden. "So sind wir viel direkter mit unseren Nutzerinnen und Nutzern im Austausch."/svv/DP/zb