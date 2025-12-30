DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.876 +0,4%Euro1,1746 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Taiwans Präsident wirbt für höhere Verteidigungsausgaben

01.01.26 15:49 Uhr

TAIPEH (dpa-AFX) - Angesichts wachsender Spannungen mit China hat Taiwans Präsident Lai Ching-te eine geplante Aufstockung des Verteidigungshaushalts verteidigt und das Parlament zur raschen Zustimmung aufgerufen.

Wer­bung

"Ich hoffe, dass Regierungs- und Oppositionsparteien zusammenarbeiten können, um sicherzustellen, dass entscheidende Verteidigungshaushalte so schnell wie möglich verabschiedet werden", sagte Lai in seiner Neujahrsansprache. Investitionen in die Landesverteidigung seien Investitionen in den Frieden.

Große Manöver rund um Taiwan abgehalten

China setze seine expansiven Ambitionen fort, sagte Lai. Die internationale Gemeinschaft beobachte daher genau, ob die Menschen in Taiwan den Willen hätten, sich selbst zu verteidigen.

Das chinesische Militär hatte diese Woche erneut große Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf ein zuletzt genehmigtes US-Waffenpaket für Taipeh.

Wer­bung

Die Inselrepublik Taiwan wird demokratisch regiert. China betrachtet Taiwan dagegen als Teil seines Staatsgebiets und droht mit einer gewaltsamen "Wiedervereinigung", falls eine friedliche Lösung ausbleibt./ytc/DP/zb