DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.250 ±0,0%Nas22.604 +0,5%Bitcoin97.330 +1,6%Euro1,1725 +0,3%Öl67,59 -3,1%Gold3.828 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen uneinheitlich -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future von Société Générale entdecken Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future von Société Générale entdecken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
S&P 500-Kursverlauf

Handel in New York: S&P 500 nachmittags in Grün

29.09.25 20:02 Uhr
Handel in New York: S&P 500 nachmittags in Grün | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt sich am Montagnachmittag kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
24,90 EUR -1,17 EUR -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
280,45 EUR 15,10 EUR 5,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ConocoPhillips
83,51 EUR 1,18 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devon Energy Corp.
30,74 EUR -0,99 EUR -3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
203,05 EUR 1,25 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -82,86%
Charts|News|Analysen
Gap Inc.
18,56 EUR -0,34 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,14 EUR 3,44 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
58,35 EUR 0,77 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
113,50 EUR 9,42 EUR 9,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
The Trade Desk Inc (A)
42,90 EUR 2,65 EUR 6,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
98,00 EUR 5,70 EUR 6,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Williams-Sonoma Inc.
171,20 EUR 4,30 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.658,1 PKT 14,4 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,17 Prozent höher bei 6.654,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52,257 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,369 Prozent stärker bei 6.668,23 Punkten in den Montagshandel, nach 6.643,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.677,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.647,93 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 29.08.2025, einen Stand von 6.460,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.173,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5.738,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,40 Prozent zu. Bei 6.699,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robinhood (+ 9,39 Prozent auf 133,22 USD), Western Digital (+ 7,40 Prozent auf 114,79 USD), Coinbase (+ 6,50 Prozent auf 332,90 USD), The Trade Desk A (+ 5,56 Prozent auf 49,76 USD) und PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Williams-Sonoma (-4,74 Prozent auf 191,81 USD), Carnival (-4,54 Prozent auf 29,23 USD), Devon Energy (-4,00 Prozent auf 35,51 USD), ConocoPhillips (-3,58 Prozent auf 94,95 USD) und Gap (-3,52 Prozent auf 21,22 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28.041.716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:11NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:11NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen