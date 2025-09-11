Handel in New York: S&P 500 nachmittags in Grün

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 zeigt sich am Montagnachmittag kaum verändert.

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,17 Prozent höher bei 6.654,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52,257 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,369 Prozent stärker bei 6.668,23 Punkten in den Montagshandel, nach 6.643,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.677,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.647,93 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 29.08.2025, einen Stand von 6.460,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.173,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5.738,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,40 Prozent zu. Bei 6.699,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robinhood (+ 9,39 Prozent auf 133,22 USD), Western Digital (+ 7,40 Prozent auf 114,79 USD), Coinbase (+ 6,50 Prozent auf 332,90 USD), The Trade Desk A (+ 5,56 Prozent auf 49,76 USD) und PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Williams-Sonoma (-4,74 Prozent auf 191,81 USD), Carnival (-4,54 Prozent auf 29,23 USD), Devon Energy (-4,00 Prozent auf 35,51 USD), ConocoPhillips (-3,58 Prozent auf 94,95 USD) und Gap (-3,52 Prozent auf 21,22 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28.041.716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

