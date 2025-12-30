DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 +1,7%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.153 +0,2%Euro1,1778 +0,1%Öl61,88 +0,2%Gold4.361 +0,7%
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

30.12.25 07:32 Uhr

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,13 58,08 +0,1% 0,05 -20,9%

Brent/ICE 62,01 61,94 +0,1% 0,07 -19,4%

Die Geopolitik setzte auch bei Rohstoffen Akzente. So zogen die Ölpreise (+2%) merklich an. Für Auftrieb sorgten die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Ölförderland Venezuela. Befeuert wurden die Ölpreise aber auch durch die Gespräche über Frieden in der Ukraine, die keinen Durchbruch brachten. Damit dürften Sanktionen gegen die russische Ölindustrie in Kraft bleiben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INFINEON

Das Umsatzwachstum beim Chiphersteller geht zurück, nur ein Geschäft wächst kräftig: Halbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage, und vieles deutet darauf hin, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleiben wird", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck dem Handelsblatt. "Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen."

December 30, 2025 01:33 ET (06:33 GMT)