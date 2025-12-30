DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 +1,7%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.153 +0,2%Euro1,1779 +0,1%Öl61,87 +0,2%Gold4.362 +0,7%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

30.12.25 07:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.461,9 PKT -249,0 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.751,7 PKT 5,5 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.370 Punkte, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr final geschlossen. Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. Das Jahr 2025 dürfte so als bestes Dax-Jahr seit 2019 zu Ende gehen - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite. Das deutsche Kursbarometer hat 2025 deutlich besser abgeschnitten als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte. Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 0,2 Prozent ein. In China und Hongkong war die Stimmung etwas besser. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,8 Prozent.

DAX 24.351,12 0,05%

XDAX 24.360,99 0,09%

EuroSTOXX 50 5.751,71 0,10%

Stoxx50 4.893,32 0,02%

DJIA 48.461,93 -0,51%

S&P 500 6.905,74 -0,35%

NASDAQ 100 25.525,56 -0,46%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,74 -0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1776 0,04%

USD/Yen 156,04 -0,01%

Euro/Yen 183,79 0,02%°

BITCOIN:

Bitcoin 87.133 0,02%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 61,93 -0,01 USD

WTI 58,07 -0,01 USD°

/jha/

