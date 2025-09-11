DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.250 ±0,0%Nas22.604 +0,5%Bitcoin97.330 +1,6%Euro1,1725 +0,3%Öl67,59 -3,1%Gold3.828 +1,8%
Index-Performance im Fokus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 fester

29.09.25 20:02 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 fester

Der NASDAQ 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 24.618,39 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent fester bei 24.629,02 Punkten in den Handel, nach 24.503,85 Punkten am Vortag.

Bei 24.741,77 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.574,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 29.08.2025, den Wert von 23.415,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22.534,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, einen Stand von 20.008,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,37 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.781,73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR), AppLovin (+ 5,33 Prozent auf 705,60 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,77 Prozent auf 323,81 USD), Electronic Arts (+ 4,52 Prozent auf 202,08 USD) und Micron Technology (+ 3,90 Prozent auf 163,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Diamondback Energy (-3,51 Prozent auf 143,05 USD), Intel (-3,30 Prozent auf 34,33 USD), Mondelez (-2,10 Prozent auf 62,03 USD), Dollar Tree (-1,90 Prozent auf 93,25 USD) und QUALCOMM (-1,89 Prozent auf 166,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.041.716 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2025 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

