SMA Solar Aktie
Marktkap. 791,16 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für den Hersteller von Solaranlagen sei unverändert schwierig gewesen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei auch noch keine Erholung in Sicht./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Hold
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,86 €
|Abst. Kursziel*:
-8,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,00%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|08:11
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
