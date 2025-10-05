DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.868 +0,6%Euro1,1720 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Marktüberblick Rohstoffe

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

05.10.25 20:43 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.706,30 USD 3,15 USD 0,12%
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
Bleipreis
1.985,00 USD -2,50 USD -0,13%
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,00 EUR 0,00%
EEX Strompreis Phelix DE
91,81 EUR 0,66 EUR 0,72%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,34 USD -0,07 USD -2,00%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
3.885,51 USD 0,00 USD 0,00%
Haferpreis
2,99 USD -0,01 USD -0,17%
Heizölpreis
58,91 USD -0,26 USD -0,45%
Holzpreis
615,00 USD 0,50 USD 0,08%
Kaffeepreis
3,88 USD 0,09 USD 2,28%
Kakaopreis
4.299,00 GBP -199,00 GBP -4,42%
Kohlepreis
91,70 USD -0,30 USD -0,33%
Kupferpreis
10.537,50 USD 82,50 USD 0,79%
Lebendrindpreis
2,31 USD 0,01 USD 0,22%
Mageres Schwein Preis
0,99 USD 0,00 USD 0,03%
Maispreis
4,20 USD -0,02 USD -0,42%
Mastrindpreis
3,57 USD 0,02 USD 0,67%
Milchpreis
17,21 USD -0,12 USD -0,69%
Naphthapreis (European)
535,58 USD 2,64 USD 0,50%
Nickelpreis
15.230,00 USD 120,00 USD 0,79%
Ölpreis (Brent)
64,36 USD 0,04 USD 0,06%
Ölpreis (WTI)
60,70 USD 0,01 USD 0,02%
Orangensaftpreis
2,31 USD -0,01 USD -0,50%
Palladiumpreis
1.254,00 USD 0,00 USD 0,00%
Palmölpreis
4.388,00 MYR -19,00 MYR -0,43%
Platinpreis
1.613,50 USD 0,00 USD 0,00%
Rapspreis
457,75 EUR -4,00 EUR -0,87%
Reispreis
11,13 USD 0,13 USD 1,14%
Silberpreis
47,98 USD 0,00 USD 0,00%
Sojabohnenmehlpreis
270,90 USD -0,70 USD -0,26%
Sojabohnenölpreis
0,49 USD -0,00 USD -0,40%
Sojabohnenpreis
10,17 USD -0,05 USD -0,51%
Super Benzin
1,66 EUR -0,01 EUR -0,36%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
187,75 EUR -0,25 EUR -0,13%
Zinkpreis
3.057,00 USD -45,00 USD -1,45%
Zinnpreis
37.700,00 USD 1.325,00 USD 3,64%
Zuckerpreis
0,17 USD 0,00 USD 0,49%
Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.885,51 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.885,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 47,98 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 47,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.613,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.613,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.254,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

