Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.885,51 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.885,51 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 47,98 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 47,98 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.613,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.613,50 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.254,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com