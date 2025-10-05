Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Marktüberblick Rohstoffe

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.885,51 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.885,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 47,98 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 47,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.613,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.613,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.254,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net