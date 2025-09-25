SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von SMA Solar. Bei der SMA Solar-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,80 EUR.

Die SMA Solar-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 21,64 EUR. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 20,46 EUR. Bei 20,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.336 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 19,62 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.

