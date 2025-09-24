DAX23.607 -0,3%ESt505.459 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,81 -0,4%Gold3.761 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar büßt am Donnerstagvormittag ein

25.09.25 09:26 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar büßt am Donnerstagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 20,68 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
20,76 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie musste um 09:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 20,68 EUR. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 20,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.333 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,31 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR im Vergleich zu 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

