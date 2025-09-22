SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von SMA Solar. Mit einem Kurs von 20,38 EUR zeigte sich die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die SMA Solar-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,38 EUR. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 20,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 20,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 69.225 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 24,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,32 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

