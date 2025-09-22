SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von SMA Solar zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SMA Solar-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,40 EUR.
Bei der SMA Solar-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,40 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,78 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 20,28 EUR. Bei 20,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 37.852 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 21,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,37 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren verloren
SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion
SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete
