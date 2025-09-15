Vorstand investiert in SMA Solar-Aktien - die Kursreaktion

Insider-Alarm

So änderte ein Insider seinen Anteil an SMA Solar.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 12.09.2025 bei SMA Solar. Die BaFin wurde am 15.09.2025 über die Transaktion informiert. Reinert, Dr. Jürgen, Vorstand bei SMA Solar, hat am 12.09.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 11.197 Aktien zu je 18,66 EUR. An diesem Tag wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 4,10 Prozent auf 18,80 EUR nach oben.

Das Papier von SMA Solar konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 13,80 Prozent auf 20,84 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im Tagesverlauf 9.700 Stück gehandelt. SMA Solar markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 631,89 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 34.700.000 Aktien.

Zuvor meldete SMA Solar, dass Reinert, Dr. Jürgen am 28.03.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Für einen Preis von jeweils 18,00 EUR erwarb Reinert, Dr. Jürgen 11.000 Aktien.

Redaktion finanzen.net