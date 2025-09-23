SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

So entwickelt sich SMA Solar

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 20,56 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 20,56 EUR zu. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 20,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.292 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 17,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 46,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren verloren

SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete