SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Nachmittag ins Minus

SMA Solar im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,68 EUR.

Die SMA Solar-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 20,68 EUR abwärts. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 20,56 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 45.506 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 20,31 Prozent Luft nach oben. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Mit Abgaben von 47,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren verloren

SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete