SMA Solar Aktie News: SMA Solar kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die SMA Solar-Aktie um 15:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,80 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 21,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 20,46 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,66 EUR. Zuletzt wechselten 47.633 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 19,62 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 47,40 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

