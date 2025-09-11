DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Dow46.243 ±-0,0%Nas22.602 +0,5%Bitcoin97.330 +1,6%Euro1,1725 +0,3%Öl67,57 -3,1%Gold3.827 +1,7%
NYSE-Handel im Blick

Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

29.09.25 20:02 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter | finanzen.net

Beim Dow Jones stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,06 Prozent tiefer bei 46.220,77 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,594 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 46.101,45 Punkte an der Kurstafel, nach 46.247,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46.387,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46.149,05 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.544,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der Dow Jones 43.819,27 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wies der Dow Jones 42.313,00 Punkte auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,03 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 46.714,27 Punkte. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,12 Prozent auf 181,96 USD), Caterpillar (+ 0,79 Prozent auf 469,43 USD), Walt Disney (+ 0,74 Prozent auf 114,31 USD), Johnson Johnson (+ 0,72 Prozent auf 181,00 USD) und Microsoft (+ 0,62 Prozent auf 514,63 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-2,77 Prozent auf 155,73 USD), Boeing (-2,61 Prozent auf 215,48 USD), Home Depot (-1,54 Prozent auf 344,75 EUR), Verizon (-1,10 Prozent auf 43,13 USD) und IBM (-1,04 Prozent auf 281,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28.041.716 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,694 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

