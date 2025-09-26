DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.628 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Kurs der SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag fester

29.09.25 09:29 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 21,86 EUR.

Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 21,86 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,10 EUR. Bei 21,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.979 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 12,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 49,95 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

