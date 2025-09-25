SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 21,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 21,60 EUR zu. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,10 EUR zu. Bei 21,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 58.783 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 15,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 49,35 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,817 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

